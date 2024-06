Enea Operator Międzyszkolna Liga Szachowa zakończyła sezon. Ostatni turniej w Dąbrowie Chełmińskiej

Blisko 500 młodych szachistów ze 155 szkół i przedszkoli woj. kujawsko - pomorskiego wzięło udział w kolejnej, piątej już edycji wydarzenia pt. Enea Operator Międzyszkolna Liga Szachowa. To cykl 15 turniejów adresowanych do dzieci i młodzieży. Rozgrywki rozpoczęły się we wrześniu 2023 r. w Złejwsi Wielkiej, a zakończyły w miniony weekend w Dąbrowie Chełmińskiej.

Gospodarze zadbali o gości

Do ostatniej rywalizacji przystąpiło 144 młodych graczy z całego regionu. W oddzielnym turnieju rywalizowali rodzice i opiekunowie. To jedna z nowości wprowadzonych w tym roku.

Grają z równymi sobie

- Te rozgrywki są po to, by dzieci nauczyły się gry w szachy. Bo brakuje turniejów gdzie mogą one grać z równymi sobie. To ich zniechęca – uważa Arkadiusz Matczyński, pomysłodawca i prezes Enea Operator Międzyszkolnej Ligi Szachowej.