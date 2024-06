Na plaży w Wierzchucinku wiele zmian. W ofercie ratownicy i wypożyczalnia sprzętu wodnego

Sicienko pozazdrościło innym gminom miejsc rekreacji nad wodą. Bo choć w gminie sporo jest pięknych jezior i urokliwych miejsc, to jednak zagospodarowanej plaży z dostępem do wody do tej pory nie było.

Takim miejscem stała się „Plaża pod Wierzbami” w Wierzchucinku, nad jeziorem Wierzchucińskim Dużym od lat chętnie wykorzystywana latem do kąpieli i plażowania przez bydgoszczan i okolicznych mieszkańców.

Nigdy nie było tu ratownika, ani żadnej infrastruktury turystycznej. W tym sezonie wszystko się jednak zmieni.