Temperatury w górę, a w Nakle myślą o zimie. W mieście trwa budowa lodowiska

Prace związane z budową zadaszonego lodowiska, które po sezonie zimowym pełnić będzie rolę boiska wielofunkcyjnego trwają w Nakle już blisko rok. Obiekt powstaje przy pływalni Naquarius. Umowa na to zadanie podpisana została w czerwcu 2023 r. Co zrobiono do tej pory?

Niecierpliwie wyglądana przez mieszkańców inwestycja powstaje w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Wykonawca z Bydgoszczy, który wygrał przetarg i realizuje przedsięwzięcie zająć się musiał najpierw projektowaniem. Pierwsze prace w terenie rozpoczął w lutym br. Trwać mają one nie tylko przez całe lato i jesień, ale jeszcze dłużej, bo zgodnie z podpisaną umową firma realizująca projekt ma czas na zakończenie inwestycji aż do lipca 2025. A to oznacza, że podczas najbliższej zimy jeszcze na lodzie nie pojeździmy.