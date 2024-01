Enea Operator Międzyszkolna Liga Szachowa zawitała do Szubina. Kolejny przystanek - Białe Błota

- Enea Operator Międzyszkolna Liga Szachowa to cykl 15 turniejów. Rozgrywki rozpoczęły się we wrześniu 2023 r., potrwają do czerwca bieżącego roku. Jeździmy po całym województwie. Dzisiaj jesteśmy w Szubinie, to siódmy turniej. Za dwa tygodnie mamy kolejny. Tym razem szachistów gościć będzie SP w Białych Błotach – informuje Arkadiusz Matczyński, prezes Enea Operator Międzyszkolnej Ligi Szachowej.