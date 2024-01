W grudniu pan Rafał z Bielaw koło Nakła stracił w wypadku dłoń. Rodzina zbiera na protezę. Prosi ludzi dobrej woli o pomoc

Rafał Kropski z podnakielskich Bielaw ma 47 lat. Z zawodu jest elektromechanikiem pojazdowym, prowadził warsztat. To jego zawód i pasja. Jest też instruktorem nurkowania. Przez lata szkolił młodzież i osoby dorosłe na przyszłych nurków. Utrata prawej dłoni to dla niego dramat. - Straciłem nie tylko rękę, ale także możliwość pracy – podkreśla poszkodowany.

Urodziny zakończone tragedią

Do wypadku doszło 2 grudnia. - Byliśmy zaproszeni do koleżanki na 40. urodziny. Impreza zaczęła się o godzinie 18, o 21 wjechał tort. Mąż został poproszony o załączenie fontanny iskier. W internecie piszą, że jest bezpieczna, można używać w pomieszczeniu. Coś jednak poszło nie tak. Mężowi urwało prawą dłoń. Trzy tygodnie przebywał w szpitalu, miał operację ratującą życie. Eksplozja spowodowała również poparzenia nóg – relacjonuje przebieg feralnego wieczoru i nocy żona Ewelina.

Spotkaliśmy ją na kiermaszu charytatywnym zorganizowanym na pl. M. Konopnickiej w Nakle. Pomimo dotkliwego zimna i padającego śniegu kwestowała na rzecz męża razem z córką i synem. Kiermasz to pomysł znajomej, która razem z panem Rafałem chodziła do szkoły. Angażuje się w takie akcje i teraz też postanowiła pomóc. Udało się zdobyć różne gadżety od sponsorów.

- Zbieramy na protezę. Koszt jest kosmicznie wysoki, to ponad pół miliona złotych. Nie stać nas. Proteza musi być dobra, elektroniczna, by mąż miał jeszcze szansę wrócić do zawodu – wyjaśnia żona.

Fundacja udostępniła stronę

Rodzina zgłosiła się także do fundacji Siepomaga. Datki na protezę dla pana Rafała, a także na konieczną rehabilitację i dostosowanie do nowych możliwości samochodu mieszkańca Bielaw wpłacać można także poprzez stronę internetową: siepomaga.pl. Na razie zrobiło to ponad 550 osób. Uzbierana kwota to 82,7 tys. zł. To około 12 procent założonego celu. Zbiórka potrwa do 27 marca br.