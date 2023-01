Energa Krajowa Grupa Spożywcza gromi Polonię Warszawa i wraca do gry o play off [zdjęcia meczu i kibiców]

Energa Krajowa Grupa Spożywcza Toruń - SKK Polonia Warszawa 88:62 (17:15, 18:17, 24:10, 29:20)

Energa Krajowa Grupa Spożywcza: Jones 25 (5), 6 as., A. Pszczolarska 21 (1), 14 zb., Stankiewicz 14, 5 przechwytów, Grays 10, 11 zb., 6 as., Louka 8 oraz Podkańska 6, Mitrowska 4, K. Pszczolarska 0, Urban 0. Polonia: Jackson 16, Keys 16 (1), Leszczyńska 13 (2), Pawłowska 9 (1), Sosnowska 6 (2) oraz Mistygacz 2, Stępień 0, Siemienas 0, Sztąberska 0, Preihs 0.

Wydawało się, że z każdą kolejną minutą "Katarzynki" będą bardziej zmęczone, ale one właśnie po przerwie pokazały najlepszą koszykówkę w sezonie. Rywalki były bezradne wobec aktywnej i rychliwej obrony strefowej, w kolejnych kontrach błyszczały Alexis Jones, Aleksandra Pszczolarska czy Angelika Stankiewicz. W 3. kwarcie przewaga torunianek urosła do 19 punktów, a w ostatniej nawet do 30 w pewnym momencie.