Eskapada 2023 - kto widział wilki? Spacerek z przewodnikiem w powiecie tucholskim

W ramach tegorocznej ESKAPADY Tucholski Park Krajobrazowy zorganizował wycieczkę krajoznawczą - wilczym tropem w dolinie Zwierzynki - czy wilki wyją do księżyca?

- Wycieczka rozpoczęła się przy świetlicy wiejskiej w Białej - informuje Rafał Borzyszkowski, główny specjalista ds. ochrony zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych w Tucholskim Parku Krajobrazowym. - Wyruszyliśmy fragmentem zielonego szlaku rowerowego Greenway - Naszyjnik Północy do jeziora Rytki. Dalej szliśmy drogą leśną do Białego Mostu na rzece Zwierzynce, następnie korytem Suchego Kanału Brdy do doliny rzeki Zwierzynki i dalej powrót do miejscowości Biała. Łącznie pokonaliśmy 10 kilometrów.