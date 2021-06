Euro 2021 - kto dzisiaj gra? Mecze w Glasgow, Sankt Petersburgu i Sewillii [14.06.21]

Mistrzostwa Europy nabierają tempa. Dziś, w czwartym dniu turnieju, odbędzie się jeden mecz w grupie D i dwa spotkania w grupie E.

Euro 2021 - kto dzisiaj gra? Mecze w Glasgow, Sankt Petersburgu i Sewillii [14.06.2021]

Poniedziałkowe zmagania rozpoczną się od meczu w grupie D. W Glasgow Szkocja podejmie Czechy. Dla tych pierwszych to jest udział w turnieju mistrzowskim po raz pierwszy od 23 lat. Z kolei Czesi to ekipa, która z reguły dobrze prezentuje się w mistrzostwach Europy. Nasi południowi sąsiedzi wraz ze Słowakami to złoci medaliści Starego Kontynentu z 1976 roku.

TUTAJ: Sylwetka reprezentacji Szkocji

TUTAJ: Sylwetka reprezentacji Czech

Początek meczu o godz. 15. Transmisja w TVP 1 i TVP 4K. W internecie spotkanie można oglądać na stronie www.sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej i aplikacji smart tv.