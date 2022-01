Europejski Zielony Ład nakręci popyt na drewno. I ceny mogą jeszcze wzrosnąć!

Strategia leśna i jej skutki

Wyjaśnia on, że elementami składowymi Europejskiego Zielonego Ładu są dwa dokumenty ogłoszone przez Komisję Europejską w 2021 roku a dotyczące w dużej mierze gospodarki leśnej: - Jest to Strategia na rzecz bioróżnorodności oraz – przede wszystkim – Strategia leśna. Istnieje trudność w ocenie wpływu zapisów zawartych w tych strategiach na europejską gospodarkę leśną, gdyż operują one niezdefiniowaną terminologią lub – co gorsze – inaczej definiowaną w różnych krajach Europy. Chodzi m.in. o takie terminy jak: starodrzewy, lasy naturalne, ochrona ścisła itd.