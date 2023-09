Europejskie Dni Dziedzictwa 2023 na Krajnie. Zobacz, co będzie się działo w Sępólnie Krajeńskim i Zamartem

W tym roku Europejskie Dni Dziedzictwa organizowane są pod hasłem „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń”. Jest to już trzydziesta pierwsza edycja tego wydarzenia. Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej. To największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny i święto zabytków. Celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna oraz promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego. Co roku we wrześniu udostępniane są bezpłatnie do zwiedzania liczne zabytki i miejsca kultury, organizowane wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące.