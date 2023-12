To robią teraz parlamentarzyści z kujawsko-pomorskiego. Kozanecka w NFZ, Zwiefka na emeryturze a Latos w gabinecie lekarskim

Zawodowe powroty

Z Sejmu do urzędu

Na tym zawodowe powroty się nie kończą. Z powrotem w zarządzie województwa kujawsko-pomorskiego zasiadł Dariusz Kurzawa z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Były poseł PSL-u został ponownie wicemarszałkiem województwa, a warto dodać, że poprzednio tę funkcję pełnił już w latach 2010-2019, wcześniej zaś, od 2008 roku był wicewojewodą kujawsko-pomorskim.

Już po jego powrocie do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego pojawiły się spekulacje, co do rychłej zmiany jego pracy. Dariusza Kurzawę nieoficjalnie wymieniano jako kandydata, bądź to do objęcia urzędu wojewody, bądź też wicewojewody. Te spekulacje uciął krótko: - To kaczka dziennikarska. Nigdzie się nie wybieram. Nie po to wracałem do urzędu marszałkowskiego.