Ewakuacja w Urzędzie Miasta Chełmna. Zobaczcie zdjęcia

- Po dojeździe do Urzędu Miasta Chełmna zastano pracowników urzędu, którzy ewakuowali się do wyznaczonego miejsca zbiórki po ewakuacji. Ustalono również, że jeden z pracowników przebywający na drugi piętrze nie zdołał opuścić budynku - podkreśla oficer prasowy KP PSP Chełmno. - Wprowadzono rotę w aparatach ochrony dróg oddechowych w celu dotarcia do poszkodowanej osoby, jednocześnie sprawiono podnośnik hydrauliczny, który miał za zadanie umożliwić ewakuację poprzez balkon. Po bezpiecznej ewakuacji poszkodowanej klatką schodową, zakończono część praktyczną ćwiczeń.