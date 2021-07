Fala antyszczepionkowego hejtu szybko opadnie - uważają naukowcy

Oszczędzimy czytelnikom czasu i zacytujemy niektóre z opinii:

„Sk...ysyny, wy już wiecie nie tylko kiedy będzie 4.,5. czy 6. fala. Trzeba was powywieszać i skończyć z tą globalną szopką”.

„Niedzielski nie kłam i nie siej propagandy, żadnej pandemii nie ma. Gdzie grypa? Gdzie inne choroby, które przestaliście leczyć? Przyjdzie i na was czas, odpowiecie za wszystko. Ja nie jestem wrogiem szczepionek, ale tym preparatem, który jest w fazie doświadczeń i badań. Na pewno się nie ukłuję, królikiem doświadczalnym nie będę. Już teraz słychać, że to będzie dostępne na straganach.

„Zmiana DNA może zrobi z nas zombi podatne na odbiór i sterowanie przez 6G. Ludzie oczekiwali chipa o stałej konsystencji ale na czynnego biologiczne nie byli jeszcze gotowi”.

Agresja stała się codziennością

Co się stało, że wentyl polskiego napięcia upuścił powietrze właśnie za sprawą szczepionek? - Nie możemy wyjmować tych zachowań z całej rzeczywistości – zastrzega prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. - A jaka dziedzina jest tej agresji pozbawiona? Przywykliśmy do schematów korporacyjnych - grzecznie sobie mówimy „dzień dobry”, natomiast to są tylko formy narzucane z góry. W istocie przecież sednem korporacji jest bezwzględna walka. Z konkurencją rynkową, ale także walka między pracownikami - o dochody i awanse. Całe życie społeczne dzisiaj to maskowany darwinizm społeczny, stanowiący przecież istotę kapitalizmu.