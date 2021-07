Strzelali tak długo, że krew ciekła jak z rynny - wspomnienia rolnika z Kamienia Krajeńskiego

- Siedział nad tym wieczorami – wspomina Krystyna Tuńska, żona Adama. - Nawet trochę zła byłam, że traci czas na wspomnienia, bo ja przecież wiele razy je słyszałam. Ale on był zawsze uparty, typowy koziorożec. Dziś widzę, że dzięki temu ta historia przetrwa. Mąż nie żyje już 9 lat. Oglądam często historyczne programy i co rusz łapię się na tym, że słyszę w nich rzeczy, które mój mąż przeżył na własnej skórze.

Hitlerowcy wołali: „Dzień dobry”!

Historia Adama Tuńskiego zaczyna się przed wojną, na polskich Kresach. - Urodziłem się w Kolonii Dąbrowa za Bugiem, niedaleko miasta Łuck. Mając 68 lat, postanowiłem pozostawić ślad. Nie ukrywam, że jestem patriotą mojej Polski.

Mój ojciec kupił od pana Kaczkowskiego około 10 hektarów ziemi z lasem i tam się wybudował. W Kolonii Dąbrowa mieszkało tylko dwóch Polaków, reszta to byli Niemcy. Wszyscy żyli w zgodzie, ale już przed wojną młodzi Niemcy masowo wyjeżdżali do Niemiec już nie wracając. Był sobie Niemiec nazwiskiem Sztynk. Miał 7 synów. Jak syn trochę podrósł, wyjeżdżał do Niemiec. W końcu i najmłodszy syn też wyjechał. Sąsiedzi, Niemcy, śmiali się, że stary Sztynk zarzyna tylko kolejne owce; pola już nie uprawiał, bo był stary, miał ponad 70 lat. Wyśmiewali się z niego, że w ogóle światła nie pali, tylko za dnia idzie spać. Dopiero jak wybuchła wojna w 1939 roku, ten Sztynk przyznał się, że u niego w nocy odbywały się zebrania niemieckie, na których rozprowadzano hakenkreuze. Gdy we wrześniu 1939 roku Niemcy napadły na Polskę, któregoś dnia niemieckie wojsko przejeżdżało przez Dąbrowę. Mój ojciec, stojąc przy drodze, patrzył na niemieckich żołnierzy na samochodach, a ci wołali do niego „dzień dobry”. To byli sąsiedzi mieszkający w naszej wsi.