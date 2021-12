Fałszywy policjant z Bydgoszczy prowadzi fałszywą zbiórkę dla 92-latki, której spalił się dom

Jak wygląda dawna rakarnia i rezydencja toruńskich katów? Co się z nią stanie?

„Mieszkanie zamieszkiwała moja ciocia Halina która ma 92 lata wraz ze swoimi dziećmi i wnukami przy Ulicy Czerkaskiej w Bydgoszczy. W wyniku rzucenia przez kiboli racy którzy prawdopodobnie wracali z imprezy bądź meczu rzucili ją przez balkon”. Tak (pisownia oryginalna) zaczyna się opis zbiórki.

Organizatorzy umieścili ją na portalu pomocowym. Spaliło się prawie całe mieszkanie. W pożarze zginął kuzyn wujka. Spłonął specjalistyczny laptop niepełnosprawnej prawnuczki cioci. Teraz emerytka i jej bliscy zajmują lokal zastępczy. Nie dostaną kredytu na remont mieszkania, a ten kosztowałby 25000 złotych. Nie ma co liczyć na odszkodowanie z ubezpieczenia, gdyż mieszkanie cioci nie zostało ubezpieczone na wypadek pożaru. Kuzyni mają nadzieję zebrać wspomniane 25000 złotych dla seniorki. W ciągu kilku dni, do wtorku, 28 grudnia 2021, ludzie wpłacili 195 zł. Współzałożyciel akcji wierzy, że do 1 stycznia 2022 uda się całość.