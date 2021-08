Fatalne wieści o stanie zdrowia Grzegorza Zengoty. Kapitan Abramczyk Polonii Bydgoszcz jest w szpitalu

W niedzielę żużlowcy Abramczyk Polonii Bydgoszcz mieli szansę na awans do fazy play off . Musieli jednak pokonać Wilki Krosno różnicą 14 punktów. To się nie udało - Polonia przegrała 37:41, a groźne upadki zaliczyli Wiktor Przyjemski i Grzegorz Zengota.

Kapitan Abramczyk Polonii tor opuścił w karetce, pojechał do szpitala na badania. Początkowo docierały optymistyczne wieści - klub informował, że zawodnik nie ma żadnych złamań.

Niestety, we wtorek wieczorem jego team przekazał gorsze wieści.

- Obrażenia Grzegorza, po niedzielnym upadku, są o wiele bardziej poważne, niż początkowo się wydawało. Ma złamane 5 żeber, część z nich z przemieszczeniem. Do tego odma i uszkodzone płuco. Zengi jest już po zabiegu i czeka na rozwój sytuacji. Nie wiadomo, jak długo potrwa jego pobyt w szpitalu. Cały czas jest przy nim narzeczona Kaja, która podtrzymuje go na duchu. Stara się być silny i myśleć pozytywnie. Chce jak najszybciej dojść do siebie by móc wrócić na tor. Do was - do kibiców. Trzymajcie mocno kciuki za Grześka. Kto może i chce niech pomodli się za jego zdrowie.