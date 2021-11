Felicjan Andrzejczak w Żninie nagrywał teledysk do utworu "Jolka, Jolka pamiętasz..."

Dlaczego wyjątkowy? W 2022 roku "Jolka..." będzie obchodziła 40. urodziny. Taki sam jubileuszu pracy artystycznej będzie obchodził wokalista Felicjan Andrzejczak, który przed laty śpiewał w legendarnym zespole "Budka Suflera". Dlatego w surowych, pofabrycznych murach Cukrowni Żnin wokalista nagrywał wspólnie z zespołem i kwartetem Glam teledysk do utworu "Jolka, Jolka pamiętasz..."

W Żninie popłynęły z ust pana Felicjana słowa pamiętnego i lubianego przez wszystkich utworu, o tym jak na wezwanie tytułowej Jolki, podmiot liryczny, jechał całą noc, żebrząc o benzynę, a "silnik rzęził ostatkiem sił", o szczęściu pary młodych ludzi i finale jakim było ich rozstanie.

- Te działania to taki hołd, który chce złożyć kompozytorowi hymnu pokoleń Romualdowi Lipko, autorowi tekstu Markowi Dutkiewiczowi, fanom - ale też przede wszystkim - samej "Jolce" Od 40 lat - za każdym razem, gdy wykonuje ten utwór, wszyscy ze mną go śpiewają. To już 3 pokolenie. To właśnie "Jolce" zawdzięczam większość najwspanialszych muzycznych chwil w moim życiu. Mam nadzieję, że teledysk - będzie prezentem urodzinowym, ale nie tylko. Liczę, że kolejne pokolenie będą go słuchać i śpiewać. To trochę tak jakby zapewnić nieskończoność temu co kocham przy świadomości, że ja wieczny nie będę - powiedział Felicjan Andrzejczak.