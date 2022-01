Ferie zimowe 2022 we Włocławku. Takie atrakcje przygotowano dla uczniów na drugi tydzień [zdjęcia, lista]

Ferie zimowe w województwie kujawsko-pomorskim trwać będą do 30 stycznia 2022 roku. Uczniowie, którzy zostają na czas ferii we Włocławku, nie muszą się nudzić. Przygotowano dla nich szereg atrakcji.

Bezpłatne lodowisko dla uczniów z Włocławka

- Za okazaniem aktualnej legitymacji szkolnej, dzieci mogą bezpłatnie ślizgać się na lodowiskach przy al. Chopina 8 oraz Wysokiej 12 w ramach dwóch wejść: godz. 11 - 12:10 oraz 13: - 14:10 od poniedziałku do piątku (17-21 stycznia i 24-28 stycznia) - informuje włocławski ratusz.

Teatralne warsztaty w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku

Zajęcia będę odbywać się od 24 do 28 stycznia w godz. 10- 11.30. Jest to oferta skierowana do grup zorganizowanych z placówek kultury, szkół, bibliotek i świetlic, w których odbywają się półkolonie. Zapisy telefoniczne lub osobiście w godz. 9-14 pod nr 54 231 47 60, 54 231 47 61.