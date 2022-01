Z Centrum Przesiadkowego we Włocławku odjechały już pierwsze autobusy [zdjęcia]

Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Okrzei we Włocławku rozpoczęła się w lipcu 2020 roku. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, prace miały trwać do końca marca 2021 roku. Znacznie się jednak opóźniły. Jak już informowaliśmy, przyczyniło się do tego między innymi opóźnienie w rozbiórce starego budynku dworca PKP