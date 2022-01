Przeprowadzili audyt włocławskiej edukacji. Takie wnioski z niego płyną

W ramach audytu, przyjrzano się 48 placówkom edukacyjnym, dla których organem prowadzącym jest samorząd Włocławka.

- Z niecierpliwością czekaliśmy na audyt z uwagi na to, że nie wiedzieliśmy co nas czeka - czy nie trzeba będzie podjąć bardzo trudnych decyzji, np. o likwidacji niektórych placówek - mówił na konferencji prasowej (19 stycznia 2021 roku) prezydent Marek Wojtkowski, dodając że obecnie nie ma takiej potrzeby. - Jest natomiast co najmniej kilka sfer, które wymagają uregulowania, czy racjonalizowania w funkcjonowaniu naszych szkół.