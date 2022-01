Wiemy, kto wystąpi na imprezach plenerowych w Kowalu w 2022 roku. Tyle kosztują występy gwiazd

- O organizacji letnich imprez plenerowych raz jeszcze. Zgodnie ze złożoną jednemu z Was obietnicą, sprawdziłem warunki finansowe zaproszenia na koncert do Kowala Sylwii Grzeszczak, z zespołem. Otóż sam występ to 45 tys. zł netto, do tego tzw. Rider - 25 tys. zł, noclegi hotelowe dla 12 osób oraz tzw. ZAIKS, czyli razem 90 tys. zł, a więc tyle samo co Anna Wyszkoni z zespołem. Dla samego naszego miasteczka to finansowy kosmos – napisał na Facebooku Eugeniusz Gołembiewski, burmistrz Kowala.