Festiwal Rzutów im. Kamili Skolimowskiej w COS Cetniewo. Ostatnia próba przed Tokio!

– Bardzo lubię startować na festiwalu, bo to jest bardzo fajna inicjatywa, dzięki której zachowywana jest pamięć o Kamili. Zawsze chętnie będę startował w Festiwalu, gdziekolwiek on się odbędzie – mówi Wojciech Nowicki, jeden z polskich kandydatów do medali w Tokio w rzucie młotem. Zawodnik InPost Team przebywa obecnie na zgrupowaniu, które zakończy się 17 lipca, po czym poleci do stolicy Japonii.

– Ten start będę traktował jako sprawdzian kontrolny. Po prostu wejdę tam z marszu, a jak będzie zobaczymy – dodaje Nowicki.

W rzucie młotem zobaczymy także innych polskich faworytów olimpijskich, czyli Pawła Fajdka i Malwinę Kopron.

– To będzie ostatni start przed Tokio. Cieszę się, że zrobimy zawody rano, dzięki czemu będziemy mogli przygotować się do tych porannych godzin eliminacji w Tokio. Fajne koło, fajna obsada, więc mam nadzieję, że będą fajne zawody. Robimy z Wojtkiem swoje, bo będziemy chcieli rzucać bardzo daleko. Teraz przycisnęliśmy mocniej na siłowni, żeby w Japonii już trochę odpuszczać – mówi Fajdek.