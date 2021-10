Finał śledztwa z udziałem KAS w Bydgoszczy. Chodzi o fałszywe faktury na 63 mln zł

Z pierwszych, nieoficjalnych informacji, jakie dotarły do redakcji, wynikało że sprawa nadzorowana przez Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie została już skierowana do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Rzecznik bydgoskiego sądu jednak dementuje te informacje.