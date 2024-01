Firmy mają mieć wakacje od płacenia składek ZUS. Miesiąc w roku i plus 1600 złotych

Ekspert: to minusy!

Wakacje od ZUS dla firm - kto skorzysta, a kto nie

Zwolnienie z opłacania składek ZUS zostanie udzielane na wniosek przedsiębiorcy, złożony co najmniej w miesiącu poprzedzającym okres zwolnienia.

- Proponowana zmiana pomoże wielu przedsiębiorcom - uważa Piotr Juszczyk, główny doradca Podatkowy w firmie inFakt. - Zwłaszcza po tym, jak ZUS w ciągu 2 lat wzrósł o blisko 33 proc., a do tego zwiększyło się obciążenie z tytułu składki zdrowotnej. Jeśli ustawa wejdzie w życie w kształcie podobnym do projektu, to może to być popularne rozwiązanie. Z drugiej strony, może warto zastanowić się nad podstawą ZUS i na przykład zmniejszyć ją ok 10 proc. Efekt kasowy byłby podobny, a przedsiębiorcy czuliby ulgę cały rok. Poza tym nie byłoby dodatkowej biurokracji.

Ekspert: to minusy!

Przepisy dotyczące wakacji od ZUS-u mają zacząć obowiązywać 1 października, a więc już w wtedy będzie można złożyć wniosek na listopad lub grudzień 2024 roku. Projekt ustawy trafił do konsultacji, które potrwają do 5 lutego.

Przedsiębiorcy, którzy zachorują w okresie wakacji i będą objęci składką chorobową, otrzymają zasiłek chorobowy, ale z drugiej strony za ten okres mogliby zapłacić mniejsze składki ZUS, gdyż one podlegają obniżeniu proporcjonalnemu za okres choroby. To może powodować, że wybrany okres wakacji jest mniej korzystny.

Według doradcy podatkowego, problemem będzie również to, że jeśli przedsiębiorca opłaca wyższe składki, to za okres wakacji budżet „pokryje” tylko te minimalne. Może to w przyszłości spowodować mniejszy zasiłek np. macierzyński.

Dodajmy, że w 2024 roku będziemy mieli do czynienia z rosnącymi kosztami zatrudnienia i trudnościami z pozyskiwaniem kandydatów do pracy - wynika z ankiety przeprowadzonej przez Polskie Forum HR oraz Konfederację Lewiatan. 35 proc. firm planuje zwiększyć zatrudnienie. Wpisuje się to w prognozy poprawy sytuacji ekonomicznej w Polsce.