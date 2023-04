For Nature Solutions Apator Toruń - Sparta Wrocław. Ściganie niezłe, ale rywal za mocny [zdjęcia]

To był najpoważniejszy jak dotąd sprawdzian formy toruńskich żużlowców - walka z jednym z kandydatów do mistrzostwa Polski. - Nie koncentrujemy się na tym, że przyjeżdża do nas Wrocław. Mamy swoją robotę do wykonania - przekonywał przed meczem Robert Sawina, menedżer toruńskiej drużyny.

A Sparta zaczęła świetnie - od podwójnej wygranej Taia Woffindena i Artioma Łaguty nad Robertem Lambertem i Patrykiem Dudkiem. By odrobić te cztery punkty, torunianie musieli szukać słabszych punktów rywali, ale poza "taśmą" Macieja Janowskiego, takich po prostu nie było. Pierwszą serię goście zakończyli z "szóstką" na plusie.

