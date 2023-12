Fordon może stać się bydgoskim "Kazimierzem". Wielka rewitalizacja dawnego miasteczka to tylko początek [3.12.2023 r.]

– Satysfakcję sprawia to, że nowe atrakcje już budzą duże zainteresowanie, a Promenada nad Wisłą staje się popularnym miejscem spacerów nie tylko dla mieszkańców Starego Fordonu - mówi Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.

Nowe miejsce nad Wisłą

Pumptrack powstał w pobliżu nabrzeża po wschodniej stronie ulicy Frycza-Modrzewskiego. Po sąsiedzku zbudowano też boisko do siatkówki plażowej i poprowadzono ścieżkę dydaktyczną. Po drugiej stronie ulicy dostępny jest plac zabaw, skatepark i strefa fitness.

Równocześnie przebudowywano też Rynek. Nie chodziło jednak tylko o położenie nowej nawierzchni. Plac urozmaiciła podświetlana fontanna. Hasło jednej z niedawnych wycieczek po okolicy, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu, brzmiało "Fordon, bydgoski Kazimierz". Czy ten zakątek Bydgoszczy faktycznie ma potencjał, by stać się prawdziwą perełką? To nie tylko przekonanie fordońskich społeczników. Naprawdę wiele zmieniło się tu w ostatnich latach.

W ramach realizowanej inwestycji zasadzonych zostało prawie 200 drzew. "Wśród nich między innymi charakterystyczne dla terenów zalewowych wierzby, a także częściej sadzone w mieście klony, lipy i dęby. Na skarpach zasadziliśmy kilka tysięcy kolorowych krzewów oraz innych roślin" - czytamy w komunikacie miasta. Są to tawuły, irga, róże okrywowe, bzy, jałowce płożące i ozdobne porzeczki.

Więzienie nie takie straszne

Nowe oblicze zyskał też usytuowany obok rynku gmach fordońskiego Aresztu Śledczego. Powstał na nim mural, jako część projektu "Nie poddać się, a zwyciężyć", realizowanego go w ramach wydarzenia "Jedno Miasto Trzy Kultury". Jego autorem jest Artur Stec z Nowego Sącza. Całość prac wykonała firma Artstec.

Była to inicjatywa Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu. Właściwie to dwa murale, które stanowią całość. Jeden zdobi ścianę budynku administracji aresztu przy ul. Zakładowej i Rynek. Został odsłonięty już we wrześniu br. Drugi powstał na ścianie więzienia przy ul. Sikorskiego w stronę Rynku. Prace zakończyły się w listopadzie.

- Środki, które na ten cel pozyskaliśmy, musiały być wydane przed końcem roku, więc cieszymy się, że mural jest skończony już teraz - mówi Damian Amon Rączka, wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu, przewodnik i regionalista. - Mural jest na gwarancji, więc jeśli konieczne będą jakieś poprawki, to już wiosną, gdy aura będzie sprzyjać.

Na ścianie od strony ul. Zakładowej i Rynek znajdują się symbole trzech religii: ewangelickiej, katolickiej i żydowskiej, które przeplatają się ze sobą. Jest też obraz przedstawiający strażniczkę więzienną trzymająca na ręku dziecko i obraz celi dla matek z dziećmi także z 1933 r., który ma przypominać, że było to kobiece więzienie.