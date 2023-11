Forum Rolnicze "Pomorskiej" o mikrobiologii. Biostymulatory ograniczają stres roślin i regenerują uprawy

Po oprysku i przed burzą

- To niezbędne zabiegi, żeby zwalczyć chwasty, jednak dla młodych roślin, które rozpoczęły dynamiczny rozwój, to ogromny stres, który może osłabić ich wigor i spowolnić wzrost, co jest zdecydowanie niekorzystne przed zimowym zatrzymaniem się wegetacji. Dlatego warto zabezpieczyć uprawy przed stresem herbicydowym – uważa Małgorzata Pałasz z firmy Amagro, dystrybutora biostymulatorów i nawozów specjalistycznych.

Najważniejsze sprawy rolników

Biologiczne preparaty stosowane w ochronie upraw to tylko jedno z wielu zagadnień, którymi zajmiemy się na Forum Rolniczym w Żninie. Musimy pomówić o tym, czy rolnicy zyskają, czy stracą na Europejskim Zielonym Ładzie? Zapytamy o to również cudzoziemców, uprawiających ziemię w Polsce. Co oni myślą o zmianach w polskim i europejskim rolnictwie? Wszyscy są ciekawi tego, jak maksymalnie wykorzystać ekoschematy i co musi się wydarzyć, żeby rolnicy nie rezygnowali z produkcji mleka, wołowiny i trzody chlewnej, ale chcieli ją rozwijać? Może pomogą w tym nowe technologie i robotyzacja? Nie ma nowoczesnego rolnictwa bez technologii, ekologii i energii, którą można już pozyskiwać na różne sposoby. O tym wszystkim będziemy rozmawiać w kilku salach konferencyjnych hotelu Cukrownia Żnin.

W Forum Rolniczym „Pomorskiej” mogą uczestniczyć tylko osoby zaproszone. Podczas gali zwieńczającej to wydarzenie, nagrodzimy też laureatów konkursu „Rolnictwo mam w genach”.