Fundacja Brama Epok z powiatu brodnickiego ze swoją inicjatywą wygrała konkurs "Rodzynki z pozarządówki"

Inicjatywa "Kiedyś to było… Czasami kilka małych kroków do tyłu, pozwala na jeden wielki krok naprzód" Fundacji Brama Epok został doceniona przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego

Fundacja Brama Epok z powiatu brodnickiego dzięki wygranej w XIV edycji konkursu "Rodzynki z pozarządówki" otrzyma 2,7 tys. zł za organizację inicjatywy społecznej "Kiedyś to było… Czasami kilka małych kroków do tyłu, pozwala na jeden wielki krok naprzód". Fundacja jest jedyną organizacją z powiatu brodnickiego, która znalazła się wśród laureatów tego konkursu.

Jak przekazała nam Joanna Kalenik z Fundacji Brama Epok, projekt "Kiedyś to było… Czasami kilka małych kroków do tyłu, pozwala na jeden wielki krok naprzód" organizowany był w 2020 r., a skierowany był do mieszkańców Mileszew w gminie Jabłonowo Pomorskie. W realizacji projektu fundacja współpracowała z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Góralach Reginą Szczotek. Najpierw wspólnie przeprowadzili diagnozę potrzeb kulturalnych uczniów tej szkoły.