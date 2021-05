Galerie handlowe w Kujawsko-Pomorskiem otwarte. Obyś tylko wyszedł z nich z zakupami, a nie z koronawirusem

W Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy w miniony weekend pojawiło się tylu klientów, że niektórzy czekali w kilkuosobowej kolejce na wejście do konkretnego sklepu. To dlatego, że - mimo poluzowania covidowych restrykcji - wciąż obowiązują limity osób, mogących przebywać w środku. Podobna sytuacja była w całej Polsce.

W radzie dopowiadają: - Pierwszego dnia po otwarciu centrów handlowych, 4 maja br., placówki były odwiedzane przez średnio niemal 14 tysięcy osób, co jest wynikiem o 74 proc. wyższym od analogicznego, pomajówkowego okresu w 2020 roku. Cieszy nas powrót klientów do centrów handlowych. To najlepszy dowód na to, że nie rezygnują z zakupów stacjonarnych, a wręcz wstrzymali się do czasu otwarcia galerii. Liczymy na utrzymanie tzw. wskaźników odwiedzalności. To pozwoli najemcom odrabiać straty poniesione podczas lockdownów.