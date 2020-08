Gang Fajniaków w Biedronce od 27 sierpnia. Tak wyglądają maskotki [zasady, galeria, wideo]

Bohaterów jest w sumie dziesięcioro. Dziewięcioro to postaci jednoznacznie pozytywne, a jedna... ma nieco trudniejszy charakter.

Gang Fajniaków to:

- Na pewno jednak wszystkie Fajniaki pomogą najmłodszym w dbaniu o piękno kraju i planety, a ich rodzicom – we wspieraniu polskiej gospodarki - przekonuje biuro prasowe sieci Biedronka.

- Kontynuujemy zapoczątkowaną wiele lat temu dbałość o właściwą rolę warzyw i owoców w diecie najmłodszych i aktywne wspieranie polskiej gospodarki, kładąc przy tym silny nacisk na przyrodę, przy jednoczesnym utrzymaniu formy edukacji poprzez zabawę. To wartości kluczowe dla naszej sieci. Także dlatego, że oznaczają wspólne działanie dla tworzenia dobra i lepszego jutra. Za sprawą akcji „Gang Fajniaków” chcemy podzielić się tymi wartościami z najmłodszym pokoleniem i jego rodzicami. Fajniaki w przystępny sposób pokazują dzieciom, że ekologia jest ważna, odkrywanie przyrody uczy i jest piękne, a wszyscy możemy przy tym pomagać we wzmacnianiu polskiej gospodarki - tłumaczy Beata Jankowiak, dyrektorka działu marketingu sieci Biedronka i członkini zarządu sieci.

Jak podaje sieć - w czwartek, 27 sierpnia, trafią one do sklepów i poznają je dzieci z całej Polski.

Kolekcję maskotek z Gangu Fajniaków można powiększać przy uzbieraniu odpowiedniej liczby naklejek, przyznawanych za zakupy w Biedronce. Fajniaka można wziąć ze sobą do domu za darmo w zamian za 60 uzbieranych naklejek. Przy 40 naklejkach – można go kupić za 19,99 zł. Jedna naklejka przyznawana jest za każde wydane w sklepie 50 zł.

- Zdecydowaliśmy się promować dodatkową naklejką takie towary, które tworzą wartość dodaną dla polskiej gospodarki: są produkowane lub modyfikowane w Polsce, gwarantują miejsca pracy w naszym kraju i wspierają jego rozwój (...) - zaznacza Maciej Łukowski, dyrektor handlowy sieci Biedronka i członek zarządu sieci.

Fajniakowe naklejki zbierać można od 27 sierpnia do 18 listopada br. Maskotki będzie można odbierać do 2 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły akcji, regulamin i lista produktów wyłączonych znajdują się na stronie: gangfajniakow.pl.

Książka i aplikacja z zadaniami

Kolekcjonerzy Fajniaków mogą nie tylko zbierać pluszaki, ale i o nich czytać. Jeśli uzbierają 15 naklejek, otrzymają za darmo książkę o przygodach Gangu, w której dzielne Fajniaki pomagają rozwiązywać ekologiczne problemy.