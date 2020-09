Gdzie jest najwięcej grzybów w Kujawsko-Pomorskiem? Mamy informacje

Grzyby, wbrew powszechnej opinii, mają liczne właściwości odżywcze. W owocnikach grzybów jadalnych można znaleźć białko, kwasy tłuszczowe, witaminy i składniki mineralne oraz błonnik pokarmowy.

Istnienie grzybów zaobserwowano we wszystkich strefach klimatycznych, przede wszystkim na lądach, ale także w wodach (słodkich i słonych). Do tej pory opisano ok. 70 tysięcy gatunków grzybów, ale brak jednolitych kryteriów nie pozwala na dokładny szacunek, w efekcie ta liczba może być wyższa (za wikipedia).