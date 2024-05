Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim 28.05? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat żniński

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Jeżewo ul. Kwiatowa, Sosnowa, Lipowa numery: 3, 3A, od 5 do 26B, Osiedlowa (bez numerów 2, 4), Wiśniowa od 6 do 46, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

28.05 od godz. 7:30 do 18:30

Ojrzanowo 65a, 66a, 66b, 66c, 66d, 66e, 66f, 66g,

28.05 od godz. 8:00 do 14:00

Żnin Wieś Aliantów 33d

29.05 od godz. 8:00 do 16:00