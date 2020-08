Gigantyczne kolejki i awarie na Motoarenie. "Dużo ludzi rezygnowało i zawracało do domu" [komentarze kibiców]. Mamy odpowiedź klubu

Kilka tysięcy kibiców oglądało żużlowe derby Pomorza eWinner Apator Toruń - Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Wielu jednak nie weszło na trybuny. 'Bardzo dużo ludzi rezygnowało i zawracało do domu. Chaos i brak organizacji" - pisze jeden z kibiców w komentarzu.Czy to jednak wyłącznie wina klubu? Mamy stanowisko KS Toruń!Na następnych zdjęciach kolejne komentarze i obrazki z kolejki przed derbami. Aby przejść do galerii, przesuń zdjęcie gestem lub naciśnij strzałkę w prawo.

Marcin Orłowski