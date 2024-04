GIS wycofał ze sklepów te towary. Pestycydy w herbacie, rakotwórcze aminy w przyborach kuchennych! [23.04.2024]

Ostrzeżenie GIS o produktach niebezpiecznych dla zdrowia

Główny Inspektorat Sanitarny to organ państwowy, który m.in. kontroluje czy żywność oraz inne przedmioty wprowadzone do sprzedaży nie zagrażają zdrowiu i życiu Polaków. GIS cyklicznie informuje o produktach spożywczych oraz przedmiotach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, które z powodu błędów przy produkcji zawierają szkodliwe dla zdrowia, a nawet życia substancje. Warto śledzić takie komunikaty umieszczane w prasie, by na czas zareagować i pozbyć się groźnych produktów.

Alerty GIS dotyczą niebezpiecznej żywności - na przykład, gdy w buraczkach znajdowało się szkło, albo truskawki były skażone groźnym wirusem WZW A wywołującym zapalenie wątroby. Dotyczą również przedmiotów, które mają kontakt z żywnością - to na przykład talerze, sztućce, kubki, przybory kuchenne. Na produkty zawierające szkodliwe substancje można trafić w wielu popularnych marketach i dyskontach, jak m.in. Biedronka, Kaufland, Lidl, Netto, Dino.