GIS wycofuje towary ze sklepów - alarm w sklepach. Groźna bakteria wywołująca listeriozę w wędlinie

Jakie produkty wycofuje GIS?

Główny Inspektorat Sanitarny to organ państwowy, który kontroluje czy żywność oraz inne przedmioty wprowadzone do sprzedaży nie zagrażają zdrowiu i życiu Polaków. GIS publikuje ostrzeżenia o skażonych produktach spożywczych. Chodzi m.in. o takie przypadki, gdy w jedzeniu w wyniku błędów podczas produkcji w fabryce znajdą się kawałki metalu czy szkła, gdy mięso, wędliny i inne produkty spożywcze są skażone bakteriami, np. salmonellą czy E. Coli (pałeczka okrężnicy), które mogą wywołać groźne choroby. Była też sytuacja, że GIS wydał ostrzeżenie o wirusie WZW typu A, którym były skażone truskawki.

GIS ostrzega również o przedmiotach, które są przeznaczone do kontaktu z żywnością[/b], a z których do jedzenia przenikają szkodliwe, najczęściej rakotwórcze substancje. To mogą być miski, kubki, łopatki do przewracania mięsa na patelni itp.