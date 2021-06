GKM Grudziądz - Falubaz Zielona Góra na żywo. To najważniejszy mecz w sezonie!

GKM Grudziądz - Falubaz Zielona Góra na żywo

GKM Grudziądz:

9. Przemysław Pawlicki,

10. Roman Lachbaum

11. Paweł Miesiąc

12. Kenneth Bjerre

13. Nicki Pedersen

14. Denis Zieliński

15. Mateusz Bartkowiak

Falubaz Zielona Góra

1. Mateusz Tonder

2. Piotr Protasiewicz

3. Max Fricke

4. Matej Zagar

5. Patryk Dudek

6. Fabian Ragus

7. Nile Tufft

•Pierwszy bieg o godz. 19.15

GKM - Falubaz na żywo. O której godzinie mecz?

W niedzielę kolejny z serii bezpośrednich pojedynków o utrzymanie w PGE Ekstralidze. Tercet z Torunia, Grudziądza i Zielonej Góry na razie wygrywa mecze u siebie, więc w cenie złota są bonusy. Pierwszy zdobyli w Zielonej Górze torunianie, drugi do wzięcia jest w ten weekend w Grudziądzu. GKM przegrał w Zielonej Górze 12 punktami i nie jest bez szans na odrobienie tych strat. Do składu wraca Paweł Miesiąc, a po fatalnym występie we Wrocławiu na trybunach ląduje Krzysztof Kasprzak.