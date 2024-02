GKM Grudziądz po obozie w Hiszpanii. Kapitan Jason Doyle ocenił juniorów w drużynie. Konkretne słowa! Joachim Przybył

Jak się sprawdzi Jason Doyle w roli kapitana GKM Grudziądz? To były mistrz świata ma poprowadzić drużynę do play off. Jason Doyle: - Nasi juniorzy są w porządku, twardo stąpają po ziemi