GKM Grudziądz ze stratą - co to ozacza dla klubu? Prezes Marcin Murawski tłumaczy

Prezes GKM Marcin Murawski na łamach portalu sportowefakty.wp.pl komentował: - Stało się tak, mimo iż w 2023 roku osiągnęliśmy rekordowo wysokie wpływy od sponsorów oraz ze sprzedaży biletów na mecze. W kolejnym roku trudno będzie to przebić, a więc można powiedzieć, że powoli zbliżamy się do ściany l. W naszym przypadku w ostatnich latach mówimy o dramatycznym wzroście wydatków na wynagrodzenia dla zawodników. Co roku rosną i nic nie wskazuje, by ta tendencja miała się wkrótce skończyć. Bardzo mocno inwestujemy też w szkółkę [...].