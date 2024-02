Olimpia Grudziądz po ostatnim sparingu. Trener Mariusz Pawlak jest zadowolony

W ostatnim sprawdzianie przed wznowieniem sezonu biało-zieloni zmierzyli się z ligowym rywalem czyli Stomilem Olsztyn

Stomil Olsztyn - Olimpia Grudziądz 2:3 (0:0)

Bramki dla Olimpii: Czarnowski (50, 56), Rabet (80).

Olimpia: Górski - Kobryń, Zbiciak, Kostkowski, Ciupa - Frelek - Maruszak, Cichoń, Jampol, Gutowski - Czarnowski oraz Rabet, Vu Thanh, Krocz, Kurowski, Sikorski, Chadała.

To był ostatni sprawdzian dla obu drużyn przed startem rundy wiosennej, który zaplanowano na kolejną sobotę. Obie ekipy szukały odpowiedniego boiska z naturalną nawierzchnią. Udało się ją znaleźć w Idzbarku.

- Jestem zadowolony z tego ostatniego sprawdzianu - mówił Mariusz Pawlak, trener Olimpii. - Mierzyliśmy się z rywalem, który przygotowywał się w Dubaju. Ma też swoje cele. My zrealizowaliśmy swoje cele. Staraliśmy się dobrze grać bez piłki, bo to też jest ważne i to nam wychodziło. Trzeba było ten mecz wybiegać i to też nam się udało. Mieliśmy fragment słabszy kiedy straciliśmy dwa gole. Pozytywów było więcej. Obyło się bez kontuzji i to też jest ważne. Gra w kontakcie była na dobrym poziomie. Nikt nie odpuszczał, bo każdy walczy o miejsce w podstawowej jedenastce. Teraz najważniejsze będzie, by ustabilizować formę i złapać odpowiednią pewność - podsumował szkoleniowiec.

Biało-zieloni rozpoczną rundę wiosenną od wyjazdowego meczu z rezerwami Lecha Poznań.