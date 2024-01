To nie koniec "transferów" w Polonii? Stary, dobry znajomy może wrócić na Sportową

We wtorek Abramczyk Polonia oficjalnie ogłosiła zatrudnienie nowego menedżera. Posadę objął Tomasz Bajerski i to on stanie na czele sztabu szkoleniowego w bydgoskim klubie.

O zmianach mówiło się już od dawna. Już jesienią Jerzy Kanclerz zapowiadał roszady. Dotychczasowy duet menedżersko-trenerski: Krzysztof Kanclerz - Jacek Woźniak miał przestać funkcjonować. Nazwisko Bajerskiego od razu pojawiło się na liście kandydatów, a teraz zostało potwierdzone.

Bajerski przy prowadzeniu drużyny będzie współpracował z Krzysztofem Kanclerzem. Z kolei Jacek Woźniak ma bardziej skupić się na szkoleniu młodzieży i powołanej niedawno Akademii Czarnego Gryfa. - Jacek jest świetny w swoim fachu, ma doskonałe oko do wyszukiwania talentów i świetną rękę do młodych zawodników - podkreśla prezes klubu. - Chcemy coraz bardziej stawiać na szkolenie i praca Jacka Woźniaka będzie bardzo ważna.