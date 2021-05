Wypadek i zakleszczone dziecko w samochodzie. Tak minęła majówka w powiecie wąbrzeskim

Strażacy z powiatu wąbrzeskiego od 1 do 4 maja wyjeżdżali do kilkunastu akcji ratowniczych, w tym m.in. do wypadku oraz do zakleszczonego w samochodzie 3-letniego dziecka.