Gmina Inowrocław. W wodzie z wodociągu w Tupadłach stwierdzono bakterie grupy coli. Woda do celów konsumpcyjnych nadaje się po przegotowaniu

Po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych 8 maja 2023 r. w ramach bieżącej kontroli jakości wody z wodociągu Tupadły (gm. Inowrocław), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu stwierdził jej warunkową przydatność do spożycia przez ludzi.

W próbkach pobranych tego dnia ze Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci ze wspomnianego wodociągu w Tupadłach stwierdzono obecność bakterii grupy coli (bakterie kałowe).

W związku z tym PPIS informuje, że woda może być używana do celów konsumpcyjnych, a więc do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością wyłącznie po przegotowaniu.

PPIS nakazał podjęcie działań naprawczych przez właściciela wodociągu. Gdy jakość wody się poprawi, PPIS wyda stosowny komunikat.



Woda z wodociągu Tupadły dostarczana jest do wsi: Tupadły, Ludzisko, Niemojewko, Krusza Duchowna, Krusza Podlotowa, Krusza Zamkowa, Żalinowo, Piotrkowice.