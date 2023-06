Tu jest zakaz podlewania ogródków. Kolejne miasta i gminy w Kujawsko-Pomorskiem wprowadzają ograniczenia w korzystaniu z wody

- Na terenie gminy Brześć Kujawski wprowadza się zakaz podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów. Zakaz obowiązuje do 31 sierpnia 2023 r. w godzinach 18 – 22 – informuje Tomasz Chymkowski, burmistrz Brześcia Kujawskiego.

Zakaz podlewania ogródków, napełniania basenów i mycia samochodów wodą z gminnej sieci dotyczy także mieszkańców Golubia-Dobrzynia i częściowo gminy Golub-Dobrzyń. - W związku z utrzymującą się suszą oraz niekorzystnymi prognozami pogody prosimy o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzymywania się od podlewania trawników, ogródków przydomowych i działkowych oraz napełniania basenów i mycia samochodów. Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej – czytamy w informacji z Zakładu Usług Wodnych w Ostrowitem.

- Zbyt duże zużycie wody powoduje obniżenie ciśnienia w sieci, które może doprowadzić do przerw w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o zrozumienie powyższej sytuacji – apeluje Lidia Jankowska, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim.

Również w Kowalewie Pomorskim wprowadzono ograniczenia zużycia wody w godzinach 18 – 22. Dotyczy on podlewania trawników i ogródków, a także mycia samochodów.

Niestosowanie się do zakazu to wykroczenie

Także wójt gminy Stolno informuje, że pobór wody przekracza wydajność ujęć wody, dlatego w godzinach 6 -10 oraz 17 – 23 wprowadza zakaz poboru wody z wodociągów gminnych z przeznaczeniem do:

Zaleca też oszczędne gospodarowanie wodą do celów socjalno-bytowych. - Zakaz obowiązuje do odwołania lub utraty mocy obowiązującego zarządzenia. Niezastosowanie się do zaleceń może powodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o wykroczeniach - ostrzega wójt Jerzy Rabeszko.