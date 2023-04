Gmina Kruszwica. Prom Ostrówek II na jeziorze Gopło pomiędzy Złotowem i Ostrówkiem po remoncie znów kursuje

Jak informuje kruszwicki ratusz, wykonanie tych prac było konieczne dla uzyskania świadectwa żeglugowego, co jest warunkiem ponownego dopuszczenie promu do użytkowania. Jednostka była wyłączona z użytkowania od końca października 2022 r. Prom Ostrówek II, który wznowił pracę 15 kwietnia, będzie kursował do 15 grudnia br.