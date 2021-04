Gmina Osiek w powiecie brodnickim wzbogaciła się o nowe grunty. Jedną z nieruchomości przekazał wójt Paweł Chudy

Doprecyzujmy, że po zakupie nieruchomości i po pomiarach geodezyjnych właściciele działki dowiedzieli się, że granice tej działki biegną po drodze gminnej.

Drugą nieruchomością, o której przyjęciu zdecydowali radni gminy Osiek podczas ostatniej sesji jest działka w obrębie Tomaszewo o powierzchni 7 a.

- Stan faktyczny drogi gminnej wygląda tak, że jest to odrębna działka, ale we władaniu osoby prywatnej. Osoba prywatna chce przekazać na rzecz gminy tę działkę, z faktycznie istniejącą drogą gminną, we władanie gminy