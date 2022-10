Gmina Sępólno rozważa wyjście ze Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe to rządowy program budowy niedrogich mieszkań czynszowych. Całość koordynować mają specjalnie do tego celu powołane spółki. Takie mieszkania powstać mają też w Sępólnie. Gmina przystąpiła razem z 16 innymi samorządami do spółki SIM – KZN Bydgoski we wrześniu 2021 roku, po tym gdy nabyła udziały ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 3 000 000 zł jako aport.