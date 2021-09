Gmina Tuchola. Druhowie OSP mają panią prezes. To Barbara Grontkowska

Na sesji rady miejskiej nowa prezes OSP w gminie Tuchola mówiła, że straż to grono typowo męskie, więc tym bardziej dziękuje, że obdarzono ją takim zaufaniem. No ale straż się zmienia. Od lat.

- Druhowie akceptują kobiety, w niektórych sprawach są nawet zadowoleni - stwierdza Grontkowska. - Kobieta inaczej organizacyjnie spojrzy, a że mnie słuchają, to się cieszę.

Grontkowska przyznaje, że strażacka służba to nie jest dla niej nowość: