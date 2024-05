Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka w tym roku w Koronowie. Posypały się medale

Miasto starannie przygotowało się do przyjazdu gości. - Zakład Karny w Koronowie nagotował 300 litrów grochówki. Produkty na zupę przekazał urząd miejski – słyszymy chwilę przed uroczystościami od jednego z koronowskich notabli.

- Cieszę się, że to wspaniałe święto odbywa się w Koronowie. Nasze miasto, które z dnia na dzień pięknieje, staje się coraz bardziej popularne jeśli chodzi o organizację tego typu uroczystości - podkreślał Patryk Mikołajewski, burmistrz Koronowa. Bo w ub. r. na płycie rynku w Koronowie wojewódzką galę zorganizowała służba więzienna z regionu.

Wyjątkowa organizacja

- Trudno wyobrazić sobie kujawsko - pomorską wieś czy miasteczko bez jednostki OSP. Z szacunkiem i radością świętuję z wami. Jako jeden z was, długoletni członek OSP związany rodzinnie z tą służbą – mówił w Koronowie Piotr Hemmerling, wicewojewoda kujawsko-pomorski i prezes powiatowy OSP w Nakle nad Notecią.

- Codziennie zima czy lato na dźwięk syren alarmowych wyjeżdża, by ratować życie i mienie obywateli blisko 11 tysięcy wykwalifikowanych ratowników – podkreślał prezes wojewódzki OSP dziękując strażakom za niesienie pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują.

125 lat tradycji

Historię jednostki OSP w Koronowie przedstawił druh Wojciech Skierski. Powstała ona 5 maja 1899 r. Tworzyli ją wówczas Polacy i Niemcy. - Strażaków było 80. Ćwiczono na boiskach miejscowych szkół. Sprzęt przechowywano w drewnianej szopie przy ul. Hanki Sawickiej, obecnie to ul. św. Andrzeja. Do pożaru wożono go zaprzęgiem konnym - opowiadał Wojciech Skierski.