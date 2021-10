Gmina Warlubie porozumiała się z wykonawcą. Hala oddana do użytku jeszcze w 2021 roku? Jakub Keller

archiwum polskapress

Wygląda na to, że jest przełom w sprawie budowy hali w Warlubiu. - Podpisaliśmy porozumienie z wykonawcą co do poprawek, które wskazał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - cieszy się Eugeniusz Kłopotek, wójt gminy Warlubie.