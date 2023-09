Gminne obchody wybuchu II wojny światowej w Żninie [zdjęcia]

W poniedziałek (04.09.2023) w Żninie zorganizowano gminne obchody wybuchu II wojny światowej.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele św. Floriana. Potem uczestnicy przeszli na teren przy pomniku Walk i Męczeństwa przy ul. Kościuszki w Żninie. Wydarzenie śpiewem uświetnił chór Moniuszko. Wysłuchano nagrania słów Józefa Becka, przedwojennego Ministra Spraw Zagranicznych z 5 maja 1939 roku. Burmistrz Żnina przypomniał Termin tej uroczystości nie powinien nikogo dziwić. To czas inauguracji roku szkolnego. Tak jak co roku przypominamy o kolejnej rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej. CO prawda rocznica ta przypada 1 września, natomiast ze względu na to, że tegoroczny rok szkolny otwieramy 4 września, stąd łączymy to, co teraźniejsze, z tym co przeszłe i co nie powinno pójść w zapomnienie. Nie mamy prawa zapominać o wszystkich tych, którzy oddali swoje życie i zdrowie na ołtarzu historii, o tych, którzy mieli odwagę przeciwstawić się najpierw hitlerowskiemu, a potem sowieckiemu okupantowi. Naszym obowiązkiem jest pamiętać o tych wszystkich, którzy nie tylko zginęli w obozach zagłady, ale także o tych, którzy zginęli w tym mrocznym czasie powojennym, gdzie wśród wielu ofiar można znaleźć nazwiska bohaterów wojennych - mówił między innymi burmistrz Robert Luchowski.

Nawiązał także do czasów współczesnych, do wojny na Ukrainie, do pomocy polskiej temu krajowi, ale nie tylko.

- Korzystajmy z tego dobrobytu pokoju i spokoju. Nie wywołujmy wojen lokalnie. Tego od nas mieszkańcy nie oczekują. Dostaliśmy mandat do pełnienia zaszczytnych funkcji. Bardzo bym życzył sobie jako gospodarz miasta i gminy, abyśmy po zakończeniu naszej misji nie musieli się wstydzić za to, że właśnie lokalna społeczność obdarzyła nas dużym zaufaniem. W dniu tak ważnym i uroczystym, cześć i chwała bohaterom - dodał Robert Luchowski, burmistrz Żnina.

O tym czym był i jakim jest symbolem pierwszy września dla Polaków opowiedział Hubert Stręk, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. Anny i Alfreda Krzyckich w Słębowie koło Żnina.

- Dla mieszkańców Żnina to także czas rozczarowania. Do miasta wkraczają wojska niemieckie. Nasze miasto staje się Dietfurtem, niemiecko brzmiącą nazwę otrzymuje od okupanta. 1 września to początek cierpień, tragedii zwykłych ludzi. 1 września rozpoczynają się zbrodnie na polskich żołnierzach wziętych do niewoli. Rozpoczynają się prześladowania Powstańców Wielkopolskich i Powstańców Śląskich. Warto wspomnieć tu Tadeusza Kruszkę, Kazimierza Rychlewskiego, którzy właśnie za udział w powstaniu stracili życie. Pierwszy najpierw aresztowany, później raniony, na końcu zabity przez Niemców. Drugi osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen i tam też zamordowany. 1 września rozpoczął się ten terror - powiedział między innymi Hubert Stręk.

Wartę honorową podczas tego wydarzenia pełnili harcerze Hufca Pałuki i Grupa Rekonstrukcji Historycznych Wielkopolska Przez Wieki.

